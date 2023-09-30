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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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امتدادًا لمنخفض جوي وسحب متوسطة.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار بهذه المناطق

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

أعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيستمر في ارتفاع درجات الحرارة ولكن أقل من أمس وأمس الأول، فالأيام الماضية كانت ذروة ارتفاع درجات الحرارة حيث سجّلت درجة الحرارة  العظمي على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية.

وكشفت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «دي إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن اليوم يستمر ارتفاع درجات الحرارة ويسجل اليوم العظمي على القاهرة الكبري 35 درجة مئوية، وتستمر الأجواء الحارة في فترة النهار على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية، القاهرة الكبري أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبري في شمال وجنوب سيناء، وبعض المناطق من جنوب الصعيد وتصل العظمي في فترة النهار إلى 45 درجة مئوية.

وتابعت: سوف تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خاصة مع غياب أشعة الشمس، ويزيد الشعور من الانخفاض الملموس في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأوضحت: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية بالسلوم ومطروح.

امتداد لمنخفض جوي ووجود سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على تلطيف الأجواء

وأضافت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سوف يكون هناك امتداد لمنخفض جوي يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة، ويحجب جزءًا من أشعة الشمس وبالتالي تعمل على تلطيف الأجواء، وتساعد على انخفاض درجات الحرارة، وسوف تقل درجات الحرارة 3 درجات  وسوف تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية خلال فترة النهار.

 

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 35 - 25

العاصمة الإدارية 35- 25
الإسكندرية 30 - 23

6 أكتوبر 36- 24

العلمين الجديدة 31- 23

السلوم 28 -20

دمياط 31 -25

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 35 - 23

السويس 35- 23

شرم الشيخ 39-29

العريش 32-24

رفح 31-24

طابا 34- 25
الغردقة 39 -28

بني سويف 39- 22

أسيوط 40-22

الاقصر38-25
أسوان 38 - 25
الوادي الجديد 45-27

 

 

درجات الحرارة أمطار خفيفة جنوب الصعيد الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى درجات الحرارة المتوقعة

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