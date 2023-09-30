مقتل جندي اذربيجاني بنيران قناص من القوات الأرمينية في كالباجار الحدودية

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، إن أحد جنودها قُتل بنيران قناص من القوات الأرمينية في منطقة كالباجار الحدودية، لكن الحادث المزعوم دحضته أرمينيا بسرعة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الأرمينية قولها إن التقرير غير صحيح دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وجاءت التصريحات المتضاربة مع استمرار النزوح الجماعي للأرمن من منطقة ناجورنو كاراباخ بعد أن هزمت أذربيجان هذا الشهر مقاتلي المنطقة الانفصالية في صراع يعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقد غادر بالفعل أكثر من 100.000 من حوالي 120.000 من الأرمن المنطقة إلى أرمينيا، وفقًا لرئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت أذربيجان، التي نفت مرارا وتكرارا أي مزاعم عن التطهير العرقي، إن حقوق الأرمن في كاراباخ، وهي منطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، سيتم ضمانها.