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رئيس التحرير
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برلمان

لأجل الجمهورية الجديدة|«الأحرار الاشتراكيين» يحشد أعضاءه لعمل توكيلات تأييد للسيسي بالشهر العقاري

صدى البلد

أكد المحاسب عصام حسن  أمين عام تنمية الموارد رئيس مجلس إدارة جريدة النور الصادرة عن حزب الأحرار الاشتراكيين أنه على مدار الساعة تم حشد ما يقرب من ألف عضو أمام مكتب شهر عقاري النزهة لعمل توكيلات تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر الحبيبة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين لقيادات وأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية بعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها منذ عشر سنوات.

كما أكد الكابتن أشرف عبد العزيز السبكي نائب رئيس مجلس إدارة جريدة النور الصادرة عن حزب الأحرار الاشتراكيين أثناء عمل توكيل للرئيس السيسي اليوم أن دعم وتأييد انتخاب الرئيس السيسي واجب وطني على كل مواطن يحب بلده ويحلم بالوصول إلى الجمهورية الجديدة.

قال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إن قيادات وأعضاء الحزب يكثفون جهودهم على مستوى الجمهورية لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وحث جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا لتحقيق آمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.


وأشار طارق درويش إلى أن هناك حملات انتخابية في جميع المحافظات وحشود غفيرة من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الاحرار الاشتراكيين

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