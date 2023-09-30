أحمد موسى: سأستضيف مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية في هذا التوقيت

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:"شعب مصر عايز الرئيس السيسي يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "طوابير كبيرة من المصريين أمام مكاتب توثيق الشهر العقاري من أجل عمل توكيلات للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات المقبلة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك 3 مرشحين قاب قوسين أو أدنى لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات مع اقتراب حصولهم على تزكية نواب مجلس النواب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في يوم 9 نوفمبر سيتم إعلان القائمة الرسمية للمرشحين المحتملين في الانتخابات، وبعد هذا التوقيت سوف نستضيف المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية".