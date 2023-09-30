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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عام ازدهار ورخاء بشتى المجالات|«قضايا الدولة» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد القضاء

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

هنّأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجميع قضاة ومستشاري وأعضاء الجهات والهيئات القضائية المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد القضاء المصري وبداية العام القضائي الجديد 2024/2023 .

جاء ذلك في تصريحات للمستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، سائلين المولى عز وجل أن يكون عاماً قضائياً نحقق فيه معاً العدالة الناجزة التي هي حق من حقوق الشعب المصري العظيم وأن يكون عام ازدهار ورخاء وتنمية في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.


وكل عام وأنتم بخير ومصرنا الحبيبة في أمن وأمان وعدالة واستقرار.


 

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