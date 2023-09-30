عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا فريد شوقي: المداح 3 هو الأعلى نجاحًا

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بالتكريم فى مهرجان الفضائيات العربية، عن مسلسل "المداح 3" الذى عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.

 وقالت رانيا فريد شوقي فى تصريحات لـ "صدي البلد": إن الجزء الثالث من المداح هو الأكثر نجاحًا من الأجزاء السابقة، وهذا يرجع لتفوق المخرج والمؤلف وتتمني النجاح للجزء الرابع.

وعن نظرية تقديم عدة أجزاء من العمل ، علقت رانيا: " قصة المسلسل فيها مساحة كبيرة تستوعب وجود عدة أجزاء ، لأنها تتحدث عن الأنس والجن التى لا تنتهي.

وعن غيابها فى السينما ، تابعت رانيا فريد شوقي قائلة : أن السينما لم تتواجد بالشكل القوي الذى اعتدنا عليه ، وأن فى السنوات الأخيرة كان يتواجد أكثر من 50 عمل سينمائي ، وهذا عكس الفترة الحالية.

مسلسل المداح:

ومسلسل المداح عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي،والجزء الثالث هو استكمال لأحداث الجزأين الأول والثاني، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الروحانيات ويدخل خلاله صابر المداح في عدة أزمات مع الجن،مع وجود الصراعات المستمرة له وعائلته بسبب ظهور أكثر من جن في العمل وكان من بطولة الفنان حماده هلال، دنيا عبد العزيز، لوسي، محمد عز، خالد سرحان، تامر شلتوت، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، حنان سليمان، محمد مهران، سلمى أبو ضيف، أحمد ماهر، عصام السقا، وإخراج أحمد سمير فرج.

رانيا فريد شوقي المداح3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

موضوعات متعلقة

فنان جميل .. سيمون تنعى الفنان محمد فريد

حلوة فى التمثيل .. ماجد المصري يعلق على تجسيده لأدوار الشر

قلبى ينزف .. سيمون تنعي أحمد سامي العدل بكلمات مؤثرة

ماجد المصري: سعيد بتكريمي عن مسلسل ضرب نار.. ومكنتش متوقع نجاحه

رانيا فريد شوقي: المداح 3 كان الأنجح بين الأجزاء السابقة

درة أبرز المكرمين فى مهرجان الفضائيات الرابع عشر

محمد رمضان أبرز المكرمين فى مهرجان الفضائيات بدورته الرابعة عشرة

أحمد فهيم: سعيد بتكريمي فى مهرجان الفضائيات

ترشيحاتنا

الملا : تطوير وإضافة 5 موانئ بترولية بـ 1.1 مليار دولار

بعد تسببها في وفاة ابن سامى العدل.. عادة غير متوقعة تحميك من كورونا

امبراطورية الأكاذيب.. الصين تهاجم أمريكا بعد تقرير تمويل الدعاية المضللة

6 مليارات دولار استثمارات مشروعات البتروكيماويات منذ 2014.. فيديو

وزير البترول : ننتج 1.7 مليون برميل مكافئ من الزيت والغاز يوميًا

وزير البترول: وضعنا خطة لحفر 110 آبار باستثمارات 4.8 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

طريقة تحضير صينية البطاطس البيوريه

هاني الناظر يصاب بوعكة صحية | تفاصيل

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ