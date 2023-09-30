رانيا فريد شوقي: المداح 3 هو الأعلى نجاحًا

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بالتكريم فى مهرجان الفضائيات العربية، عن مسلسل "المداح 3" الذى عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.

وقالت رانيا فريد شوقي فى تصريحات لـ "صدي البلد": إن الجزء الثالث من المداح هو الأكثر نجاحًا من الأجزاء السابقة، وهذا يرجع لتفوق المخرج والمؤلف وتتمني النجاح للجزء الرابع.

وعن نظرية تقديم عدة أجزاء من العمل ، علقت رانيا: " قصة المسلسل فيها مساحة كبيرة تستوعب وجود عدة أجزاء ، لأنها تتحدث عن الأنس والجن التى لا تنتهي.

وعن غيابها فى السينما ، تابعت رانيا فريد شوقي قائلة : أن السينما لم تتواجد بالشكل القوي الذى اعتدنا عليه ، وأن فى السنوات الأخيرة كان يتواجد أكثر من 50 عمل سينمائي ، وهذا عكس الفترة الحالية.

مسلسل المداح:

ومسلسل المداح عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي،والجزء الثالث هو استكمال لأحداث الجزأين الأول والثاني، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الروحانيات ويدخل خلاله صابر المداح في عدة أزمات مع الجن،مع وجود الصراعات المستمرة له وعائلته بسبب ظهور أكثر من جن في العمل وكان من بطولة الفنان حماده هلال، دنيا عبد العزيز، لوسي، محمد عز، خالد سرحان، تامر شلتوت، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، حنان سليمان، محمد مهران، سلمى أبو ضيف، أحمد ماهر، عصام السقا، وإخراج أحمد سمير فرج.