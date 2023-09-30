الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف لاجئ إلى أرمينيا منذ العملية العسكرية الأذربيجانية

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ العملية العسكرية الأذربيجانية لاستعادة السيطرة على ناجورنو كاراباخ، بينما عانى آلاف آخرون من التأخير لساعات طويلة بسبب ازدحام مروري كبير على الحدود.

وقال فيليبو جراندي رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الجمعة 'كثيرون يعانون من الجوع والإرهاق ويحتاجون إلى مساعدة فورية'. 'المساعدة الدولية مطلوبة بشكل عاجل للغاية.'

وقالت إيطاليا إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ مؤقتة وإمدادات طبية لمساعدتها في التعامل مع اللاجئين.

وقال سيرانوش سركسيان، الصحفي المستقل الذي كان يكتب تقارير عن فرار الأرمن من ناجورنو قرة باغ، لرويترز إن الآلاف من الأشخاص، مكدسة أمتعتهم في السيارات والشاحنات والجرارات، عالقون على الطريق السريع الجبلي المؤدي إلى أرمينيا.

وقال سركسيان إن العديد منهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. 'كما ترون، ما زلنا عالقين على الطريق.'

'هذا النزوح الجماعي لا يطاق فعلياً لأننا أمضينا 16 ساعة على هذا الطريق... ويبدو أننا لن نتمكن خلال الـ 24 ساعة القادمة من الوصول إلى الحدود'.

في أعقاب الهجوم الأذربيجاني الخاطف الذي أعاد منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية إلى السيطرة الأذربيجانية، بدأ العديد من أرمن كاراباخ البالغ عددهم 120 ألف أرمني ما أصبح نزوحًا جماعيًا نحو أرمينيا، قائلين إنهم يخشون الاضطهاد والتطهير العرقي على الرغم من وعود أذربيجان بالسلامة.

ومنطقة ناجورنو قرة باغ معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان لكن أغلب سكانها من المسيحيين الأرمن الذين أسسوا جمهورية آرتساخ قبل ثلاثة عقود بعد صراع عرقي دموي مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتعهد أحد اللاجئين بالعودة إلى وطنه في نهاية المطاف.

وقالت: 'لا ينبغي للعالم أن يصدق أننا نترك آرتساخ عن طيب خاطر على الإطلاق'. لقد قاتلنا حتى النهاية بدمائنا وأرواحنا لحماية بلدنا”.

وقالت أذربيجان إن أحد جنودها قُتل بنيران قناص من القوات الأرمينية في منطقة كلبجار الحدودية، لكن أرمينيا نفت الحادث المزعوم.