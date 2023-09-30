الكهرباء: إضافة 3660 ميجاوات في خطة عاجلة خلال 8 أشهر

عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات الوزارة منذ عام 2014 وحتي الآن، والرؤية المستقبلية لخطة الوزارة خلال الفترة القادمة.

أضاف "شاكر" خلال كلمته في مؤتمر كلمة وطن، أنه تم وصول العجز في القدرات إلي أكثر من ٦٠٠٠ ميجاوات في صيف ٢٠١٤، مشيراً إلى أنه كان هناك لقاءات كثيرة مع الرئيس السيسي في ذلك الوقت للتغلب علي هذه المشكلة، واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.

وتابع الدكتور محمد شاكر، أن تم اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لتوفير 3660 ميجاوات كخطة عاجلة وتم ذلك في غضون 8 أشهر ونصف فقط.

أوضح أن تم إستكمال محطات لتوليد الكهرباء كانت تحت التنفيذ وقدراتها وصلت لـ 4250 ميجاوات وتم دخولها للخدمة، لافتاً إلى أن تم زيادة الطاقة المنتجة من بعض المحطات ووصلت الزيادة لـ 1840 ميجاوات.