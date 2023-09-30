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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

128.2 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 9 سنوات

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الـ9 السابقة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة التي تسهم في دعم المناطق المصرية، خاصة المحافظات التي لم تكن تحظى بحقوقها في التنمية على مدار العقود الماضي.

وكشف كتاب حكاية وطن والذي وثق رحلة إنجازات الدولة المصرية خلال 9 سنوات ماضية، عددا من المؤشرات التي حققتها مصر في مجال الاستثمار، من بينها، استحواذها على المرتبة الثالثة عربيا في معدل النمو خلال العام الجاري، حيث وصلت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة من 2014 حتي 2023 نحو 128.2 مليار جنيه.

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واعتُبرت مصر- وفقا لـ كتاب حكاية وطن- الوجهة الاستثمارية الأولى على مستوى إفريقيا بنهاية العام الماضي؛ لتصل جملة الاستثمارات العامة المنفذة على مستوى الأسعار الجارية بالجمهورية خلال العام المالي 2021-2022 محققة نحو 850.3 مليار جنيه.

وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعات الزراعية خلال الفترة من 2104 حتى 2023 نحو 46 مليار جنيه، تضمنت: زراعة واستصلاح 1.7 مليون فدان، مع استهداف استصلاح 2.1 مليون فدان حتي نهاية  العام 2025.

ووصل إجمالي إنتاج البترول في مصر خلال العام 2022 نحو 29.3 ميون طن، والتكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال السنوات الـ9 الماضية نحو 6515 مليار جنيه، وإنشاء 7.82 مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وتوصيل الغاز المنزلي خلال الفترة المذكورة.

ونتج عن تلك الإجراءات، تعزيز مؤشر مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال العام 2021، متخطيا المركز الـ 23، واحتلالها المرتبة الـ 51 من بين 117 دولة، عام 2017 في ذلك المؤشر.

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