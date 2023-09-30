عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النواب الأمريكي يقدم مشروع قانون الإنفاق المؤقت للتخلي عن المساعدات لأوكرانيا

مجلس النواب الامريكي
مجلس النواب الامريكي

قال عضو الكونجرس الأمريكي توم كول إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم يوم السبت مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي لمدة 45 يومًا لا ينص على تقديم المساعدة لأوكرانيا.

يوفر المشروع مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة، حسبما صرح المشرع للصحفيين، مضيفًا أن التصويت على مشروع القانون يمكن أن يتم في أقرب وقت ممكن.

ويعمل الكونجرس الأمريكي على تمويل الحكومة الفيدرالية قبل نهاية الأسبوع لتجنب الإغلاق. 

وإذا لم يتم إقرار تشريع التمويل قبل الأول من أكتوبر، فستضطر الوكالات الفيدرالية إلى وقف جميع الأعمال غير الضرورية وعدم إرسال شيكات الرواتب حتى انتهاء الإغلاق.

الحكومة الفيدرالية الحكومي التمويل الحكومي الكونجرس الأمريكي المساعدات لأوكرانيا النواب الأمريكي الولايات المتحدة الوكالات الفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

موضوعات متعلقة

مكارثي: مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون مؤقت للتمويل

الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف لاجئ إلى أرمينيا منذ العملية العسكرية الأذربيجانية

وزيرة بريطانية تعلن مخاوفها من تعطيل زيارة الدبلوماسي الهندي إلى جلاسكو

وسط اتهامات للمخابرات الهندية بتدبيره.. ارتفاع أعداد شهداء انفجار مسجد بلوشستان

مقتل جندي اذربيجاني بنيران قناص من القوات الأرمينية في كالباجار الحدودية

روما: أرمينيا طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع لاجئي كاراباخ

الصين : الولايات المتحدة إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية

إيطاليا .. إنقاذ 177 شخصا على متن عبارة مشتعلة

ترشيحاتنا

خلو بالكم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة لـ المصريين.. فيديو

أيمن شعراوي يهنئ لاعبي الزمالك بالتأهل لدور المجموعات بـ الكونفيدرالية

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

النواب الأمريكي يمرر مشروعا مؤقتا لتفادي الإغلاق الحكومي

اعرف حقك.. شروط إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة

فرمان من أوسوريو عقب الفوز الكبير على أرتا سولار في الكونفيدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ