النواب الأمريكي يقدم مشروع قانون الإنفاق المؤقت للتخلي عن المساعدات لأوكرانيا

قال عضو الكونجرس الأمريكي توم كول إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم يوم السبت مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي لمدة 45 يومًا لا ينص على تقديم المساعدة لأوكرانيا.

يوفر المشروع مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة، حسبما صرح المشرع للصحفيين، مضيفًا أن التصويت على مشروع القانون يمكن أن يتم في أقرب وقت ممكن.

ويعمل الكونجرس الأمريكي على تمويل الحكومة الفيدرالية قبل نهاية الأسبوع لتجنب الإغلاق.

وإذا لم يتم إقرار تشريع التمويل قبل الأول من أكتوبر، فستضطر الوكالات الفيدرالية إلى وقف جميع الأعمال غير الضرورية وعدم إرسال شيكات الرواتب حتى انتهاء الإغلاق.