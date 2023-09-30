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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يطلق شعلة أولمبياد الطفل بشاطئ الشيخ زويد

صدى البلد

 

ضمن زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم السبت لمحافظة شمال سيناء، أطلق  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أولمبياد الطفل المصرى، والتى تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي قام بتنفيذها الإدارة المركزية للتنمية النشئ بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية.

وشهد وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء مجموعة متنوعة من البرامج  على شاطىء الشيخ زويد ، تضمنت أنشطة اللياقة البدنية والرياضية فى ألعاب "كرة القدم، كرة الطائرة الشاطئية، كرة السرعة، ألعاب المضرب، الألعاب الترويحية" والتي نظمتها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية.

كما تضمنت الفعاليات تقديم شرح للمشروع القومى للوزارة "رحلات اعرف بلدك"، وعروض لفرق الجوالة والطائرات الورقية، والتي نظمتها الإدارة المركزية للتنمية الشبابية.

و تضمنت الفعاليات أيضا عرض لكيدز شو  بمشاركة عدد من الموهوبين من نشء  شمال سيناء والتي نظمتها  الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالإدارة المركزية لتنمية النشء


أشاد وزير الشباب والرياضة بالإبداعات الفنية التى قدمها أبناء سيناء خلال الأنشطة والفقرات المختلفة التى أقيمت بشاطىء الشيخ زويد ، وحرصهم على صقل مهاراتهم من خلال المشاركة فى  أنشطة وبرامج الوزارة التى تنفذها بسيناء على مدار العام.

أعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لجميع نشء سيناء الذين سيشاركون فى أولمبياد الطفل المصرى التى تنفذها الوزارة  للمنافسة فى الألعاب الرياضية والأنشطة التى تتضمنها الأولمبياد مع نظرائهم من مختلف المحافظات فى مراحل البطولة.

أشرف صبحي ئيس الجمهورية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب

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