تعليم البحر الأحمر يتفقد جاهزية المدارس قبيل بدء العام الدراسي الجديد

أجرى هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمنطقة البحر الأحمر، اليوم السبت، جولة ميدانية لتفقد استعدادات عدد من المدارس الابتدائية الرئيسية بالمنطقة، وذلك استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد.

خلال الجولة، زارهشام منير مدرسة السلام الابتدائية للبنين ومدرسة السلام الابتدائية للبنات، بالإضافة إلى مدرسة حسن كامل للتعليم الأساسي بإدارة الغردقة التعليمية.. وقد ركز وكيل الوزارة خلال الجولة على ضرورة استمرار الاستعدادات النهائية للمدارس، وحث القائمين على العملية التعليمية على الالتزام والاجتهاد والمسئولية في تقديم أفضل الظروف للطلاب خلال بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد هشام منير على أهمية الانضباط في المدارس ودعم القائمين بالعملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية، مشددًا على ضرورة تقدير المسئولية والالتزام بالجدية والاخلاص في العمل، بهدف توفير بيئة تعليمية مثلى لأبنائنا الطلاب.

يأتي هذا التفقد ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لضمان جودة التعليم وتحقيق منظومة تعليمية متميزة، وتشير التوجيهات الصارمة لوكلاء الوزارة إلى أهمية تحقيق هذه الأهداف.