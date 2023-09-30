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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تسببها في وفاة ابن سامى العدل.. عادة غير متوقعة تحميك من كورونا

ابن سامى العدل
ابن سامى العدل

تسببت كورونا في وفاة نجل الفنان سامي العدل صباح اليوم السبت وهو في عز شبابه.

 

وعانى نجل الفنان سامي العدل من مضاعفات عديدة بعد الإصابة بفيروس كورونا تمثلت في مشاكل في الرئة والقلب.

 

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وفي السنوات الأخيرة تهاون العديد من الأشخاص بفيروس كورونا واعتقدوا أنه أصبح أقل انتشارا ولكنه في الحقيقة مازال يحصد الأرواح حتى وإن انخفضت نسبة الوفيات.

 

ووفقا لما جاء في موقع gohealthuc نعرض لكم عادة غير متوقعة تساعد في الوقاية من المضاعفات طويلة الأمد التي تنتج عن فيروس كورونا  الدم.


يعد ارتفاع ضغط الدم (يُسمى أيضًا ارتفاع ضغط الدم ) أكثر الحالات الموجودة مسبقًا شيوعًا لدى المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب كوفيد-19، حيث يؤثر على ما يصل إلى 50% من المرضى المقبولين.

 

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب تقييد تدفق الدم إلى القلب والكلى. 

كما أنه يزيد من الضغط على القلب، الذي يجب أن يضخ بقوة أكبر للتغلب على الضغط المتزايد في الشرايين.

عندما يصاب المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بعدوى مثل كوفيد-19، يتعرض جسمهم لضغط إضافي، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لتقليل خطر إصابتك بمضاعفات كوفيد-19 المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، تأكد من مواكبة زياراتك الصحية الوقائية، والتي تشمل قياس ضغط دمك.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فتأكد من تناول الدواء وفقًا للتعليمات، ومراقبة ضغط الدم، واتباع توصيات نمط الحياة الأخرى، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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