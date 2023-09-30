سيدات يد الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة نزيكو الكاميروني

اختتم سيدات الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة نزيكو الكاميروني في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.

المران اشتمل على العديد من التدريبات الفنية والخططية تحت إشراف محمد عادل المدير الفني للفريق، وانتهى المران بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبات.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي» مع نادي نزيكو الكاميروني غدًا في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة في ثاني مواجهات الفريق بالبطولة.

وكان «سيدات يد الأهلي» قد فاز أمس الخميس على جرين دي سيل بنتيجة 25-16 في المباراة الأولى لمنافسات البطولة.

وتضم بعثة «سيدات يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلًّا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

