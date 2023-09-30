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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يتفقد المدارس ويؤكد استعدادها لاستقبال العام الجديد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، بجولة تفقدية اليوم السبت للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.. وخلال هذه الجولة، التقى بأحمد عيد، مدير الإدارة التعليمية، لمراجعة الاستعدادات وضمان سير العملية التعليمية بفعالية وسلاسة.

قام رئيس المدينة بزيارة مدرسة آل برهان والمدرسة الثانوية العامة والتجارية، حيث قام بمراجعة كافة الجوانب الخاصة بالاستعدادات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب. وكما تفقد مشروع المدرسة التجريبية للغات الذي يجري بناؤه حالياً، بهدف التأكد من تجاوز أي تحديات بناء وتأثيث المدرسة.

أكد اللواء حازم خليل خلال الزيارة على أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه العملية التعليمية، وشدد على ضرورة توفير بيئة تعليمية مثلى للطلاب يمكنهم فيها تحقيق أقصى إمكانياتهم العلمية.

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