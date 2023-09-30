"الثقافة المالية غير المصرفية" .. ندوة في مركز شباب سفاجا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع مركز شباب سفاجا، ندوة تثقيفية بعنوان "الثقافة المالية غير المصرفية"، تأتي في إطار الجهود المستمرة لزيادة الوعي المالي بين الشباب وتعزيز المعرفة حول الاستثمارات والمصادر المالية المتاحة خارج المجال المصرفي التقليدي.

أوضحت نادية ابراهيم السيد، مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب، أن الندوة استعرضت مجموعة متنوعة من المواضيع المالية المهمة، بما في ذلك الاستثمار في العقارات وتجارة البورصة والتجارة الإلكترونية والعملات المشفرة. وتم خلال الندوة استعراض الاستراتيجيات والأدوات المالية غير المصرفية المتاحة للأفراد والشركات، بهدف تحقيق نمط حياة مالي مستدام وناجح.

تعكس المبادرة التزام الحكومة المحلية بتعزيز التوعية المالية وتمكين الشباب والمجتمع المحلي من الاستفادة من فرص الاستثمار والتنمية المالية المتاحة في الوقت الحالي.