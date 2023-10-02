حجز على فلوسه ومستحقات الأهلي| تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا.. وهذه قصة “تمرد” محمود علاء

تشهد الساحة الرياضية حاليًا جدلًا كبيرًا بين نادي الزمالك ونادي الأهلي، وذلك بسبب اللاعب محمود عبد المنعم المعروف بـ "كهربا". ويبدو أن هذا الجدل لن ينتهي قريبًا، حيث أعلن نادي الزمالك عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد اللاعب. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على تفاصيل هذا الخلاف ونستكشف الحقيقة وراء قرار الجهاز الفني للزمالك بمعاقبة محمود علاء.

الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد محمود عبد المنعم "كهربا"

في خطوة مفاجئة، أعلن نادي الزمالك عن تقديم أمر أداء ضد لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم المعروف بـ "كهربا". وذلك استناداً للحكم الصادر لصالح الزمالك بالحصول على غرامة مالية من اللاعب. ووفقاً للمدير المالي للنادي الأبيض، أحمد فؤاد الوطن، فإن هذه الغرامة تصل إلى مبلغ ضخم وصل إلى مليونين وخمسمائة ألف دولار.

التفاصيل المالية

بالإضافة إلى الغرامة المالية، سيتم أيضاً الحجز على أرصدة كهربا في البنوك ومستحقاته لدى النادي الأهلي حتى يتم سداد الديون المستحقة لصالح الزمالك، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على هذا المبلغ. وهذا الإجراء القانوني يعكس حزمة من الإجراءات التي يقوم بها الزمالك للحفاظ على حقوقه المالية.

استعادة الأموال من اتحاد الكرة

وواصل أحمد فؤاد الوطن ذكر التفاصيل المالية المهمة، حيث أشار إلى وجود مبلغ مليون دولار آخر ينتظر الزمالك استعادته من اتحاد الكرة. وهذا المبلغ سيكون إضافة قيمة لخزينة النادي وسيساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

مستحقات اللاعبين والعاملين

وتم أيضاً صرف مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب بفريق كرة القدم، مما يعكس التزام النادي بتوفير كافة المتطلبات المالية لفريقه. ولم يتم تجاهل مستحقات العاملين والموظفين داخل النادي، وسيتم تسليم ملايين الجنيهات للمجلس الجديد الذي سيتم انتخابه في الفترة المقبلة.

رد مصدر مقرب من محمود علاء

وفيما يتعلق بقرار استبعاد محمود علاء مدافع الزمالك من قائمة المباراة القادمة ووصف البعض لما فعله بالتمرد، أفاد مصدر مقرب منه بالتفاصيل الحقيقية وراء هذا القرار. وأكد المصدر أن اللاعب لم يقم بتوجيه أي ألفاظ خارجة لأي فرد سواء بالجهاز الفني أو اللاعبين.

توضيح الأحداث

ووفقًا للمصدر، كان الجهاز الفني للفريق أجرى تقسيمة فنية في نهاية المران ضمن الاستعدادات للمباراة القادمة، وقام المدرب العام بتوجيه مدحت عبد الهادي بضرورة تجهيز محمود علاء كبديل في الشوط الثاني خلال التقسيمة. إلا أن محمود علاء طلب الاستمرار في التدريبات حتى يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة.

تصاعد الأحداث

ومع استمرار الحديث بين الجهاز الفني واللاعب، تدخل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وأكد أنه لم يطلب خروج محمود علاء من الملعب، وأن المدرب العام هو من طلب ذلك. وعندما شاهد المدرب الكولومبي تصاعد التوتر بينهما، قرر التدخل وتوضيح أنه لم يكن هناك طلب منه لخروج اللاعب من التدريبات.

استقرار واحترام

في الختام، يُشير المصدر إلى أن محمود علاء يكن كل احترام للجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وأنه يسعى جاهداً لمساعدة النادي في الموسم الحالي من أجل المنافسة على البطولات.