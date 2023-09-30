حبس المتهمين بقتل سائق بسبب الخلافات الزوجية بالقليوبية

أمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه على يد شقيق زوجته إثر خلافات زوجية، بطعنه بسلاح أبيض بالرقبة مما أودت بحياته، وذلك عقب ورود تقرير مفتش الصحة، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية عندما شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية مصرع سائق على يد شقيق زوجته إثر خلافات زوجية وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستسفي بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بقتل شاب طعناً بالرقبة بدئرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص تبين مقتل شاب يدعى "إسلام س"، سائق، مقيم أبو سعدة دائرة القسم، وكان دائم الشجار مع زوجته، وتبين عندما حدثت المشاجرة بين المجنى عليه وزوجته قامت على إثرها بالاستعانة بشقيقها، الذي جاء علي الفور وعندما تدخل شقيقها لحل الأمور بينهما حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيق زوجته قام على إثرها الأخير بطعنه بسلاح أبيض بالرقبة، مما أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد الخولى والنقيب يوسف توفيق معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.