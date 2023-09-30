بريطانيا: المحادثات مع الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا الشمالية في المرحلة النهائية

كتب وزير شؤون أيرلندا الشمالية البريطاني، اليوم السبت، أن بريطانيا في المراحل النهائية من المحادثات مع أكبر حزب وحدوي في أيرلندا الشمالية، وتعد مقترحات تأمل أن تقنعهم بالعودة إلى الحكومة المفوضة.

قام الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP) بانهيار السلطة التنفيذية منذ أكثر من 18 شهرًا احتجاجًا على أول اتفاق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي. ثم رفضوا اتفاقا جديدا، أو ما يسمى بإطار وندسور، الذي تم التوصل إليه في فبراير لإنهاء العديد من الضوابط التجارية الجديدة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

وتعهدت الحكومة البريطانية بعد ذلك بإدخال قوانين لمزيد من الحماية للتجارة مع أيرلندا الشمالية واسترضاء الحزب الديمقراطي الوحدوي، لكنها لم تنشر بعد أي مقترحات وليس من الواضح كيف ستكون متوافقة مع الصفقة التجارية المعدلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وكتبت هيتون هاريس في صحيفة نيوز ليتر، وهي صحيفة ذات توجهات نقابية تقليدية: 'نحن في المراحل النهائية من فترة المشاركة البناءة مع الحزب الديمقراطي الوحدوي'.

'نحن نعمل على تجميع حزمة شاملة من المقترحات التي نأمل أن تعالج مخاوفهم.'

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون لمحطة الإذاعة المحلية Cool FM يوم الجمعة إن الجانبين أحرزا تقدما ولكن لا تزال هناك فجوات، خاصة حول التشريع الموعود.

سيتم تنفيذ جزء كبير من إطار وندسور اعتبارًا من يوم الأحد، على الرغم من مخاوف الحزب الديمقراطي الوحدوي، مع إدخال 'الممر الأخضر' الذي يلغي الحاجة إلى فحص البضائع المستوردة من بريطانيا والمقيمة في أيرلندا الشمالية.

وهذا يعني أن بعض المنتجات الموجودة على الرفوف ستحمل بدلاً من ذلك ملصقات 'ليس للاتحاد الأوروبي'، مما يمنع بيعها عبر الحدود المفتوحة مع أيرلندا.

وقالت هيتون هاريس إن أكثر من 1600 شركة جديدة تم تسجيلها بموجب المخطط الجديد الذي لم يكن جزءًا من مخطط ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.