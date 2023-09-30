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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: معظم الإسرائيليين يخشون امتلاك السعودية أسلحة نووية

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

كشف استطلاع أجرته قناة "كان" الإسرائيلية، ونشرت نتائجه مساء اليوم السبت، أن معظم الإسرائيليين يؤيدون اتفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية، لكنهم يخشون من احتمال امتلاكها أسلحة نووية.


وبحسب الاستطلاع فإن 56% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية و12% لا يؤيدونه و32% لا يعرفون إذا كانوا يؤيدونه أم لا، وفقا لما ذكرته القناة الإسرائيلية.

ووفقا للقناة فأن من بين هؤلاء، يؤيد الاتفاق 63% من ناخبي الائتلاف، ويعارضه 9% فقط من ناخبي الائتلاف، بينما  67% من ناخبي الليكود يؤيدون الاتفاق و11% يعارضونه.

أما بين الناخبين المعارضين فإن 58% يؤيدون الاتفاق مع السعودية و16% فقط لا يؤيدونه.

وفي وقت سابق، حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد من التوقيع على اتفاق يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

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