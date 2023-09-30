منتقدا الجمهوريين.. مكارثي: تصويت اليوم ليس الخيار الأفضل

انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي زملائه الجمهوريين الذين صوتوا مراراً وتكراراً ضد جهوده الخاصة التي تتفادي الإغلاق الحكومي.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مكارثي "إذا كان لديك أعضاء في مؤتمرك لن يسمحوا لك بالتصويت على مشاريع قوانين الاعتمادات المالية، ولا يريدون خطة شاملة ولن يصوتوا لصالح إجراء مؤقت - لذا فإن الجواب الوحيد هو إيقاف العمل وعدم دفع رواتب قواتنا".

وأضاف: "لا أريد أن أكون جزءًا من هذا الفريق"، لافتًا "ما صوتنا عليه اليوم ليس الخيار الأفضل ولكن تمكنا من التقدم".

وفي خطوة رئيسية لتجنب إغلاق الحكومة، أقر مجلس النواب الأمريكي قرار إنفاق قصير المدى مدته 45 يومًا، يتضمن مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن ليس تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو أمن الحدود.

وكانت النتيجة النهائية للتصويت على القرار 335 صوتًا مؤيدًا مقابل 91 صوتًا رافضًا.

وكان النائب الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد القرار هو النائب مايك كويغلي من ولاية إلينوي.

وكان مشروع القانون يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب لدعمه، حيث تم طرحه من خلال عملية سريعة. وبهذه الخطوة، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

من المرجح أن تدعم إدارة بايدن تسوية التمويل قصيرة الأجل التي أقرها مجلس النواب للتو بأصوات الحزبين، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض.