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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء عقار 12 طابقا بحلمية الزيتون بعد حريق في مخزن فراشة |صور

ارشيفية
ارشيفية

انقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة عقار سكني من 12 طابق من الاحتراق بعد نشوب حريق اسفله التهم مخزن فراشة.

‏تلقت عملية أطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخزن فراشة اسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة حلمية الزيتون .

‏على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ٤ سيارات أطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان البلاغ .

وتمكنت القوات من إخلاء العقار حرصاً علي حياة السكان ، والسيطرة علي كرات اللهب دون اصابات ، تم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري اخطار النيابة للتحقيق.

حريق اخلاء عقار اطفاء القاهرة حلمية الزيتون حريق في مخزن

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