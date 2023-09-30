إخلاء عقار 12 طابقا بحلمية الزيتون بعد حريق في مخزن فراشة |صور

انقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة عقار سكني من 12 طابق من الاحتراق بعد نشوب حريق اسفله التهم مخزن فراشة.

‏تلقت عملية أطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخزن فراشة اسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة حلمية الزيتون .

‏على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ٤ سيارات أطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان البلاغ .

وتمكنت القوات من إخلاء العقار حرصاً علي حياة السكان ، والسيطرة علي كرات اللهب دون اصابات ، تم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري اخطار النيابة للتحقيق.