إخلاء عقار 12 طابقا بحلمية الزيتون بعد حريق في مخزن فراشة |صور

انقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة عقار سكني من 12 طابق من الاحتراق بعد نشوب حريق اسفله التهم مخزن فراشة.
تلقت عملية أطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخزن فراشة اسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة حلمية الزيتون .
على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ٤ سيارات أطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان البلاغ .
وتمكنت القوات من إخلاء العقار حرصاً علي حياة السكان ، والسيطرة علي كرات اللهب دون اصابات ، تم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري اخطار النيابة للتحقيق.