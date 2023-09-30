ميدفيديف: روسيا ستغزو المزيد من أراضي أوكرانيا

تعهد ديمتري ميدفيديف، حليف بوتين الرئيسي، بأن روسيا سوف تغزو المزيد من أراضي أوكرانيا بينما احتفلت موسكو يوم السبت بالذكرى السنوية لضمها غير القانوني لأربعة أراضٍ أوكرانية.

أعلن الرئيس الروسي السابق أن النصر سيكون قريبًا لروسيا، حيث تواصل البلاد 'عمليتها العسكرية الخاصة' للقضاء تمامًا على 'نظام كييف النازي'.

وجاء بيانه المروع بعد عام واحد من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهيا وخيرسون الأوكرانية ضمتها موسكو بعد سلسلة من الانتخابات المحلية المثيرة للجدل.

وفي حين يدعي الكرملين أن هذه الاستفتاءات جرت 'بما يتفق تمامًا مع المعايير الدولية'، فقد أدان الغرب الاستفتاءات بالكامل ولم يتم الاعتراف بها دوليًا.

وقال ميدفيديف اليوم إن 'العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى يتم تدمير نظام كييف النازي بالكامل وتحرير الأراضي الروسية الأصلية من العدو'.

'النصر سيكون لنا... وسيكون هناك المزيد من المناطق الجديدة داخل روسيا.'

وبينما يدعي بوتين أن السكان عادوا طوعًا إلى 'وطنهم الأم'، فإن دونيتسك ولوهانسك ومناطق كل من زابوريزهيا وخيرسون، لا تزال جزءًا قانونيًا من أوكرانيا بموجب القانون الدولي.

واحتفل الرئيس الروسي أيضًا بحدث اليوم - الذي يشار إليه الآن باسم 'يوم إعادة التوحيد' - حيث تعهد بأن 'لا شيء ولا أحد' سيوقفه في معركته.

بالأمس، تجمع المئات من المؤيدين في حفل موسيقي احتفالي في الساحة الحمراء في موسكو، رغم أن بوتين لم يكن حاضرا.

وتعهد بوتين قائلا: 'لا شيء ولا أحد يستطيع أن يكسر إرادة الملايين من الناس أو إيمانهم بالحقيقة والعدالة التاريخية'.

وأضاف أن 'الاختيار الحر الذي لا لبس فيه لإخواننا وأخواتنا حظي بدعم صادق من الشعب الروسي'.

لقد فهمنا وشعرنا بعمق بالشيء الأكثر أهمية: من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس ونوفوروسيا، فإننا ندافع عن روسيا نفسها.

واضاف 'معًا، نحن نقاتل من أجل الوطن الأم، من أجل سيادتنا، وقيمنا الروحية، ووحدتنا، وانتصارنا.

متابعا 'أشكر جميع مواطني البلاد على هذا التضامن والوطنية'.