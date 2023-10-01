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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب الاتحاد: الكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصري ليحدده مصيره

صدى البلد

ثمن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، التي استعرض بتجرد حجم الإنجازات التي واجهتها الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى عام 2023، لتعكس للمصريين بوضوح ما حققته مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي لم يتحقق منذ عقود طويلة، مؤكدًا على ضرورة استمرارة تلك التجربة التنموية حتى نحصد إنجازات العشر سنوات الأخيرة.

وقال "صقر"، في تصريحات له خلال مشاركته باليوم الأول بمؤتمر حكاية الوطن، الرئيس الإنسان تكلم بصدق وخوف شديد على الدولة المصرية من المتربصين بها وحذر من التفكك سواء للدولة أو الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه في ضوء تلك المصارحة، فقد جاءت رسائل الرئيس كاشفة  لحجم الجهود التي بذلتها الدولة من أجل العمل في المسار التنموي، بالتوزاي مع محاربة الإرهاب، وكذلك مواجهة الشائعات التي يبثها أهل الشر في محاولة لزعزعة ثقة المواطنين في آثر وفاعلية تلك المشروعات القومية الكبرى.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن مؤتمر حكاية وطن، سرد لنا قصة عاشتها مصر، بداية من مرحلة فوضوية أعقبت ثورة 25 يناير، مرورًا بتفكك مؤسسات الدولة في عام 2013، قبل أن يأتي الرئيس السيسي ليثبت أركان تلك الدولة، ويحارب الإرهاب ويضع مصر على مسار التنمية، حتى تصبح دولة متقدمة.

وأشاد رضا صقر بتصريحات الرئيس السيسي حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي وضع فيها المصريين أمام مسؤوليتهم، تؤكد أن الرئيس يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وأن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصري الذي وحده فقط من يحدده مصيره باعتباره مصدر السلطات.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أننا أمام حكاية وطن ورئيس واجه التحديات بجسارة، ووقف أمام الصعاب دون مهابة، ليكتب لمصرنا الغالية مرحلة جديدة من الإنجازات لتكون دولة ريادية.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة المشروعات القومية الكبرى

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