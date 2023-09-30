التعدي على مدير تحرير بالأهرام بالسب والقذف وتهديده | والسبب صادم

تعدي مجموعة من الأشخاص بالسب والقذف علي الزميل الصحفي محمد الانور مدير تحرير جريدة الأهرام وتهديده ومنعه من زراعة ارض إستأجرها من مالكها في قرية غمازة الكبري بمركز الصف بمحافظة الجيزة .

وكان الزميل قد فوجئ لدي وصوله للارض بصحبة العمال والجرار الزراعي بقيام ٥ أشخاص بالتعرض له وتهديده بالايذاء البدني وسبه وقذفه ، وطرد الجرار الزراعي ومنعه من زراعة الارض التي استأجرها لمدة ثلاث سنوات من مالكها .

علي الفور توجه الزميل لقسم الشرطة وقام بتحرير محضر رقم ٣٢٥٤ إداري الصف بتاريخ ٢٥ سبتمبر٢٠٢٣ ضد الأشخاص الذين قاموا بالتعدي عليه بشهادة الشهود حسب ماجاء بالمحضر ، وبينهم شقيق مالك الأرض ، ودون إتخاذ الشرطة اي إجراء ضد المتهمين الذين منعوا الزميل من إستلام الارض حتي الان .