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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التعدي على مدير تحرير بالأهرام بالسب والقذف وتهديده | والسبب صادم

صورة المحضر
صورة المحضر

تعدي مجموعة من الأشخاص بالسب والقذف علي الزميل الصحفي محمد الانور مدير تحرير جريدة الأهرام وتهديده ومنعه من زراعة ارض إستأجرها من مالكها في قرية غمازة الكبري بمركز الصف بمحافظة الجيزة .

وكان الزميل قد فوجئ لدي وصوله للارض بصحبة العمال والجرار الزراعي بقيام ٥ أشخاص بالتعرض له وتهديده بالايذاء البدني وسبه وقذفه ، وطرد الجرار الزراعي ومنعه من زراعة الارض التي استأجرها لمدة ثلاث سنوات من مالكها .

علي الفور توجه الزميل لقسم الشرطة وقام بتحرير محضر رقم ٣٢٥٤ إداري الصف بتاريخ ٢٥ سبتمبر٢٠٢٣ ضد الأشخاص الذين قاموا بالتعدي عليه بشهادة الشهود حسب ماجاء بالمحضر ، وبينهم شقيق مالك الأرض ، ودون إتخاذ الشرطة اي إجراء ضد المتهمين الذين منعوا الزميل من إستلام الارض حتي الان .

التعدي السب والقذف الأهرام جريدة الاهرام قرية غمازة مركز الصف مدير تحرير

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