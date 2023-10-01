عمرو أديب لـ الأهلي: الزمالك عنده خطين حمر على الفانلة خذهم

علق الإعلامى عمرو أديب على فوز نادى الزمالك على نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، قائلا: أحمد سيد زيزو أفضل لاعب فى مصر بلا منافس".

وأبدى عمرو أديب استغرابه من رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع بعض لاعبى الزمالك أمثال زيزو وأحمد فتوح.

ووجه عمرو اديب رسالة للنادى الأهلى قائلا:" باقى فى الزمالك الخطين الحمر خدهم".

ريمونتادا تاريخية

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.

ورصدت عدسة صدي البلد لحظة بكاء الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، في نوبة بكاء شديدة عقب تحقيق الأبيض الفوز على نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف.