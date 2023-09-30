عمرو أديب لمدرب الزمالك: كفاية عياط بقى وامشى اللى تعاقد معاك مشى

طالب الإعلامى عمرو أديب برحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، قائلا: كفاية عياط بقى لازم أوسوريو يمشى زى ما اللى تعاقد معاه مشى".

ريمونتادا تاريخية

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.

وكانت رصدت عدسة صدي البلد لحظة بكاء الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، في نوبة بكاء شديدة عقب تحقيق الأبيض الفوز على نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف.