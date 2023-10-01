عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الإصلاح والنهضة: من حق كل مصرى أن يترشح لرئاسة الجمهورية

صدى البلد

قال الدكتور هشام عبد العزيز إنه من حق كل مصرى أن يترشح لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة، مضيفا:" المهم فقط أن تنطبق على هذا الشخص الشروط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون، ومن حق أى رئيس حزب أن يعلن ترشحه للرئاسة، فهذه وظيفة الأحزاب أن تصل للحكم لتطبيق برامجها، لكن من الطبيعي أن يحظى المترشحون بتأييد الهيئات التنظيمية داخل أحزابهم أولا، وأن يتبعوا القواعد اللائحية، وألا يتجاهلوها، وإلا كانت البداية كارثية و حزينة".

 

وتابع عبد العزيز في تصريحات لـ صدى البلد أنه من حق الجميع أن ويشارك،  مستنكرا ما يسمى بمصطلحات الانتخابات المحسومة، متابعا:" يوجد فرق بين مصطلح الانتخابات حسمت قبل بدايتها وبين التنبؤ، التنبؤ بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي من سيفوز طبيعي لأنه الأجدر والأنسب، فالعدالة موجودة للجميع من اجل الترشح ، وليس من الغريب أن نرى مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي ويترشح على المنصب لأن الجميع قد يكون لديه رؤى مختلفة.

 

واختتم أنه من يريد أن يعارض، عليه المشاركة ويدلي بصوته بالرفض، وهذا الامر هام لمعرفة نسبة نسبة الرضا الشعبي، أما المعارضة فهي لا تريد أن يكون هناك مشاركة وهم يعتقدون أنها تمثيلية ولكن هذا خاطئ.

هشام عبد العزيز رئاسة الجمهورية الانتخابات الدستور عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

إمام عاشور يتجاهل الرد على الجمهور بعد تراجعه عن تهنئة الزمالك

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

ترشيحاتنا

لا تنتظر المحصل.. ادفع فاتورة الكهرباء بالتليفون

سعر الذهب يستقر في بداية تعاملات اليوم 1-10-2023

7 مبادرات داخلية وخارجية أنقذت السياحة من الآزمات

بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

دعاء أول يوم دراسة.. يسهل على الطلبة كل ما هو عسير وصعب

بايدن بعد تفادي الكونجرس الإغلاق الحكومي: الجمهوريون متطرفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ