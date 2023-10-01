حزب الإصلاح والنهضة: من حق كل مصرى أن يترشح لرئاسة الجمهورية

قال الدكتور هشام عبد العزيز إنه من حق كل مصرى أن يترشح لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة، مضيفا:" المهم فقط أن تنطبق على هذا الشخص الشروط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون، ومن حق أى رئيس حزب أن يعلن ترشحه للرئاسة، فهذه وظيفة الأحزاب أن تصل للحكم لتطبيق برامجها، لكن من الطبيعي أن يحظى المترشحون بتأييد الهيئات التنظيمية داخل أحزابهم أولا، وأن يتبعوا القواعد اللائحية، وألا يتجاهلوها، وإلا كانت البداية كارثية و حزينة".

وتابع عبد العزيز في تصريحات لـ صدى البلد أنه من حق الجميع أن ويشارك، مستنكرا ما يسمى بمصطلحات الانتخابات المحسومة، متابعا:" يوجد فرق بين مصطلح الانتخابات حسمت قبل بدايتها وبين التنبؤ، التنبؤ بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي من سيفوز طبيعي لأنه الأجدر والأنسب، فالعدالة موجودة للجميع من اجل الترشح ، وليس من الغريب أن نرى مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي ويترشح على المنصب لأن الجميع قد يكون لديه رؤى مختلفة.

واختتم أنه من يريد أن يعارض، عليه المشاركة ويدلي بصوته بالرفض، وهذا الامر هام لمعرفة نسبة نسبة الرضا الشعبي، أما المعارضة فهي لا تريد أن يكون هناك مشاركة وهم يعتقدون أنها تمثيلية ولكن هذا خاطئ.