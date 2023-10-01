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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير مؤلمة.. علامة خطيرة لسرطان الغدة الدرقية

سرطان الغدة الدرقية
سرطان الغدة الدرقية

يتفاجأ الكثير من الأشخاص بإصابتهم بسرطان الغدة الدرقية، فأعراضها لا تكون ظاهرة لذلك نكشف عنها. 

كشف موقع هيلثي عن سرطان الغدة الدرقية يمكن أن يظهر بعدة أعراض، ومن أبرزها:

1. تضخم الغدة الدرقية (عقد أو كتلة): قد يشعر المريض بوجود عقدة أو كتلة في منطقة الغدة الدرقية بالرقبة. يمكن أن تكون الكتلة قابلة للشعور وتزداد حجمًا مع مرور الوقت.

2. صعوبة في البلع أو التنفس: قد يسبب سرطان الغدة الدرقية ضغطًا على الأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى صعوبة في البلع أو التنفس، خاصةً عند تكبير الكتلة الورمية.

3. تغيرات في الصوت: قد يلاحظ المرضى تغير في صوتهم، مثل صوت مبحوح أو خشن، نتيجة لتأثير الورم على الأعصاب المحيطة بالغدة الدرقية.

4. آلام الرقبة والأذن: قد تشعر بآلام في الرقبة أو الأذن نتيجة للتورم أو الانتشار السرطاني في المنطقة المحيطة.

5. زيادة في حجم الغدة الدرقية: يمكن أن يلاحظ الطبيب زيادة في حجم الغدة الدرقية أثناء الفحص الطبي.

من المهم أن يتم استشارة الطبيب المؤهل إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض أو إذا كان لديك أي قلق بشأن صحة الغدة الدرقية. الطبيب سيقوم بتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص وتحديد أي عوامل خطر محتملة.

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