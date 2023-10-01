عادل طعيمة: كولر معندوش احتياطي.. والأهلي هذا الموسم سيكون أفضل

أكد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن ما يميز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سياسة التدوير.

قال عادل طعيمة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما يميز كولر مع الأهلي أنه لا يوجد أي لاعب احتياطي معه"

وأضاف: "كولر يستغل تلك الفترة من أجل دخول جميع اللاعبين في حالة انسجام".

واختتم: "مستوى الأهلي هذا الموسم سيكون أفضل من الموسم الماضي".

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثى