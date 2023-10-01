بـ الأرقام والأسعار.. طفرة في حجم الاستثمارات العامة بقطاع السياحة

65.15 مليار دولار في 9 سنوات

قطاع السياحة في مصر من أبرز قطاعات الدولة الشاهدة على العديد من النجاحات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث وضعت الدولة نصب أعينها الاهتمام بهذا القطاع الحيوي المهم الذى يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني .

وينشر صدى البلد بـ الأرقام والأسعار حجم الاستثمارات العامة بقطاع السياحة خلال عامي "2014-2015 ، 2021-2022" في السطور التالية.

استطاع القطاع السياحي تحقيق 823.9 مليون جنيه كإجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع السياحة وفقا للأسعار الحالية عام 2021 -2022 بالإضافة الي 65.15 مليار دولار إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال التسع سنوات الماضية، 10.7 مليارات دولار كحجم الإيرادات السياحية في مصر خلال عام 2021 -2022.

