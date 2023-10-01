نسى أنه انتقل للمنافس.. إعلامي شهير يهاجم إمام عاشور بسبب لايك

انتقد الناقد الإعلامي إسلام صادق رد فعل إمام عاشور على فوز الزمالك على أرتا سولار الجيبوتي.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك: نسى أنه انتقل للمنافس فعمل "لايك" لناديه السابق الذي صنع مجده وشهرته وبعدما كلموه وعنفوه تراجع عن "اللايك"، وهو لا يزال متابعا لصفحة ناديه السابق، قد تستطيع شراء لاعب بالاموال لكنك لن تنزع من قلبه حبه لناديه السابق!

وتراجع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تهنئة فريق الزمالك بفوزةعلى ارتا سولار الجيبوتي ، والذي عبر لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية .

وقام إمام عاشور بوضع لايك علي خبر فوز الزمالك، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي'انستجرام'، ولكنه تراجع بعدها بدقائق وحذفه.

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.

ورصدت عدسة صدي البلد لحظة بكاء الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، في نوبة بكاء شديدة عقب تحقيق الأبيض الفوز على نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف.