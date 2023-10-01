نائب: مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة فيروس كورونا

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن الازمة الاقتصادية الحالية حدثت بسبب عدة أزمات متتالية مثل أزمة كورونا وأزمة سلال الإمداد، والحرب الروسية الأوكرانية مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

وتابع "سمير"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن مصر كانت من أقل الدول التي تأثر بأزمة كورونا، بسبب البرنامج الإصلاحي الذي سبق الأزمة، بشهادة الكثير من المؤسسات الدولية.

وأضاف أن استقرار الدولة المصرية في هذه المرحلة أمر هام، فحل معظم المشاكل قائم في المقام الأول على الاستقرار والعمل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي طالب الوزارات اليوم بالحديث مع الشعب المصري بشفافية مع الرأي العام، لأن هذا يساعد على علاج المشاكل، وتقبل الشعب ما يحدث من اجراءات.