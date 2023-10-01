7 مبادرات داخلية وخارجية أنقذت السياحة من الآزمات

في إطار جهود الدولة لتحفيز السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر، قامت الحكومة بالتعاون مع الجهات المختصة بإطلاق العديد من المبادرات الداخلية والخارجية التي تهدف إلى جذب الوفود السياحية لزيارة مصر، والترويج للسياحة المصرية، ودعم السياحة الثقافية خلال المواسم السياحية المختلفة.

ويستعرض صدى البلد أبرز مبادرات السياحة الداخلية والخارجية في السطور القادمة :

1-مبادرة شتي في مصر، يناير ،2021 وتهدف إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية، بالاضافة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن

السياحية وتشجيع السياحة الداخلية.

2-إطلاق الحملة الدعائية الصيف في مصر حكاية مايو ،2021 وتستهدف الترويج السياحي لمصر بالأسواق العربية، بهدف تحسين الصورة الذهنية

ُ لمصر بالخارج، وحققت المبادرة نتائج إيجابية منذ أن تم إطالقها في الأسبوع الأول من مايو .2021

3-إطالق مبادرة حكايتنا مايو ،2021 تهدف لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى طالب المدارس بجميع المراحل التعليمية.

4- إطلاق مبادرة صيف في الصعيد، يونيو ،2020 لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في صعيد مصر خلال فترة الصيف.

5-حملة ترويجية في سبتمبر ،2022 للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

6-حملة للترويج للسياحة المستدامة في مصر تحت شعار حضارة من إلهام الطبيعة« على هامش استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ 27 COP.

7- إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية عن الآثار المصرية لإبراز المقومات السياحية بكل محافظة من محافظات الجمهورية.