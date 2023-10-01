إعلامي لـ لجنة الحكام: الأخطاء كارثية.. اتعلموا من البريميرليج

وجَهَ الإعلامي محمد فاروق رسالة خاصة للجنة الحكام في الدوري المصري الممتاز برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا ، عقب نهاية منافسات الجولة الثانية من المسابقة المحلية .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" المذاع عبر فضائية "TeN": "أخطاء التحكيم في الدوري الممتاز كارثية، رغم مرور جولتين فقط من المسابقة، فعلى سبيل المثال مباراة فاركو أمام المصري، تغاضى الحكم حمادة القلاوي عن ركلة جزاء مستحقة للفريق السكندري لصالح مهاجمه الدولي السوداني سيف تيري بعد تدخل واضح من حسين السيد الظهير الأيسر للفريق البورسعيدي ".

وأضاف: ما يزيد الأمر سوءاً هو موقف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا ، وعدم وجود لائحة تطبق على المخطئ ، وأنصح لجنة الحكام بضرورة التطور والنظر إلى ما حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدمت لجنة الحكام بالبريميرليج اعتذاراً رسمياً لفريق ليفربول بعد إلغاء هدف صحيح للكولومبي لويس دياز مهاجم الريدز خلال مباراة توتنهام ".