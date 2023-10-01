محمد صلاح: أوسوريو مدرب غريب وشيكابالا يؤثر على أداء الزمالك

قال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق ، إن تغييرات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الكثيرة فى التشكيل تؤثر بشدة على شكل الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال محمد صلاح فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الزمالك يحتاج لثبات التشكيل ، والتغييرات بكثرة فى التشكيل مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تؤثر بشدة على الفريق، وهو مدرب غريب فى هذا الأمر.

وتابع:" أرفض قصة أن شيكابالا لابد أن يلعب لعدد من الدقائق، لأنه يؤدي بشكل جيد مع الزمالك وطالما يتدرب ويظهر بصورة مميزة يستحق اللعب لأكثر عدد من الدقائق.

الزمالك ضد أرتا سولار

حقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثى.