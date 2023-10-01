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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صالح موسى: جمهور الزمالك فاز على أرتا سولار

الزمالك
الزمالك

يرى صالح موسى لاعب الزمالك السابق أن جماهير الزمالك هي التي فازت على أرتا سولار وليس خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق.

قال صالح موسى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك العديد من السلبيات في أداء الزمالك مع أوسوريو ولماذا لا يتم الاعتماد على يوسف أوباما أساسيا".

وواصل: "الزمالك ليس بعيدا عن الدوري، والزمالك مرشح رقم 1 للحصول على أي بطولة ينافس فيها".

واختتم: "الزمالك يحتاج لرأس حربة وصانع ألعاب ومدافع وحارس مرمى".

الزمالك ضد أوسوريو

حقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثى

الزمالك ارتا سولار أوسوريو

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