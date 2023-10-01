شخص يصغرني بعشر سنوات هل يمكنني الارتباط به؟.. أخصائي صحة نفسية ينصح السيدة

عرضت قارئة قصتها على موقع صدى البلد، قائلة إنها مرتبطة عاطفيا بشخص يصغرها بعشر سنوات وهذا يجعلها تقع فى حيرة هل يمكنها الزاوج منه والاستمرار أم ترفض وتبتعد.

رد الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية من خلال موقع صدى البلد عبر السائلة، قائلا إن هذا الارتباط قد يؤدي إلى بعض التحديات والأثر النفسي والاجتماعي، وهنا بعض الأمور التي يمكن أن تنتج عن هذا الارتباط:

1. اختلاف المراحل الحياتية: قد يكون لديكما اختلاف في المراحل الحياتية والتجارب، واهتمامات وأهداف مختلفة، وقد يكون لديكما واجبات ومسؤوليات مختلفة، هذا الاختلاف في المراحل الحياتية يمكن أن يؤثر على العلاقة ويسبب صعوبات في التوافق والتفاهم.

2. الاختلاف في النضج العاطفي والعاطفة: قد يكون هناك اختلاف في النضج العاطفي بينكما. قد يكون لديكما طموحات واحتياجات عاطفية مختلفة، وهذا الاختلاف يمكن أن يسبب توترات في العلاقة.

3. التحديات الاجتماعية والمجتمعية: قد تواجهكما التحديات الاجتماعية والمجتمعية بسبب الفارق العمري. قد يتعامل الآخرون بتحفظ أو تحكم قد يصعب قبول العلاقة من قبلهم. قد يواجه الشريك الأصغر تحديات في التعامل مع العائلة والأصدقاء والمجتمع بشكل عام.

4. الاعتبارات المستقبلية: عندما تكون الفارق العمري كبيرًا، يمكن أن تظهر اعتبارات مستقبلية مختلفة. قد يكون لديكما آفاق مختلفة بالنسبة للزواج، الأسرة، والاستقرار المهني. هذه الاختلافات المستقبلية يمكن أن تؤثر على الرغبة في الاستمرار في العلاقة.

مع ذلك، يجب أن نذكر أن هذه المسائل ليست قاعدة ثابتة، وأنها يمكن أن تختلف من شخص لآخر. هناك أشخاص ينجحون في الحفاظ على علاقات ناجحة رغم الفارق العمري. يعتمد الأمر على العوامل الفردية والديناميكيات بين الشريكين. من المهم التواصل والتفاهم المتبادل والعمل على تجاوز التحديات المحتملة لضمان نجاح العلاقة.