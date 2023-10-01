طبيب الزمالك يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أوباما وشيكابالا

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن حقيقة إصابة يوسف أوباما خلال مباراة أرتا سولار في مباراة إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ووأضح طبيب الزمالك خلال تصريحاته أن يوسف أوباما خاض المباراة وهو مصاب وتمسك بالتواجد في قائمة المباراة أمام ارتا سولار.

وأكمل : شيكابالا تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل نهاية المباراة ورفض الخروج من المباراة وبالنسبة مصطفي شلبي فإنه بخير وما تعرض له مجرد إجهاد شديد فقط.

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثى