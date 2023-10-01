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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس إنبي يطلب حقه في المشاركة ببطولة السوبر المصري

انبي
انبي

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي انبي أن الفريق البترولي ممثل بطولة كأس مصر ويجب مشاركته في بطولة كأس السوبر الجديدة مشيرا إلي أن نتيجة مباراة انبي أمام الأهلي في البطولة 

وأوضح : كيف يشارك فيوتشر في السوبر رغم أن إنبي أقصاه من كأس مصر؟ وأرفض رسميا معايير اختيار الأندية للمشاركة في السوبر

وأكمل : إنبي لا يتعامل بالقطعة وواثقون في المدرب تامر مصطفى.

في نفس السياق أكد محمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حفل إعلان السوبر المصري الجديد، جاء في إطار التعاون مع مجلس أبوظبي، والحفل ظهر بمستوى مميز للجميع.

وتابع أبو الوفا: "شكوى إنبي وطلب مشاركته في كأس السوبر المصري، دون النظر إلى مصيره في كأس مصر، لا جدال فيه خاصةً أن اللائحة تحسم الأمر وسوف يتم الرد عليه في خطاب رسمي".

وأضاف محمد أبو الوفا: "البطولة سيكون لها لائحة خاصة وسوف يتم اعتمادها، وحال تأهل الأهلي على حساب انبي في نصف نهائي كأس مصر، سيكون فيوتشر هو المتأهل".

واستطرد: "سوف يتم حسم أمر تشكيل أجهزة منتخبي 2005 و 2008، خلال 48 ساعة ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على الأسماء، وإشراف روجيرو ميكالي على منتخب 2005 حتى أولمبياد باريس 2024".

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "نثق تمامًا في لجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا، وأخطاء الحكام واردة في اللعبة، ولا يوجد أي تغييرات في لجنة الحكام، والخبير البرتغالي يقدم مقترحات رائعة خاصةً على مستوى تصنيف الحكام".

انبي كأس السوبر

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