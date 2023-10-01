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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات 6 أكتوبر| أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوى.. الخميس

صدى البلد

يُقدّم مسرح ساقية الصاوي للعرائس، حفلا غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم يوم  الخميس 5 أكتوبر  ضمن احتفالات ساقية الصاوى بذكرى انتصار ٦ أكتوبر.

 

ومن المقرّر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

وكشف نبيل المرسي والد سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقي الحفيدة الثانية لأم كلثوم عن الإجراءات القانونية التي تتخذها الأسرة تجاه الملحن عمرو مصطفى بعد ما أعلن تقديم أغانٍ لأم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وقال نبيل المرسى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “إن أسرة كوكب الشرق أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية ضد عمرو مصطفى وهو ما يقوم به المحامى ياسر قنطوش”.

وأضاف نبيل المرسى: إننا نلجأ إلى القضاء حفاظًا على حقوق كوكب الشرق أم كلثوم لأنها تعد أحد الرموز في مصر، خاصة أن عمرو مصطفى لم يتواصل معنا من أجل ما ينوي فعله.

وأوضح نبيل المرسى: عندما تم تنفيذ مسلسل أم كلثوم الذى قامت ببطولته الفنانة صابرين حرص فريق عمل المسلسل على التواصل مع الأسرة وتحديدا مع الراحل محمد الدسوقي حفيد شقيقة أم كلثوم وكانت هناك كثير من المعلومات التي تم توفيرها لفريق العمل ولذلك خرج العمل صادقًا ومُعبرًا عن حياة أم كلثوم.

 

 

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