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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الصين بمناسبة العيد الوطني

صدى البلد

هنأ وزير الخارجية الأمريكي اليوم الأحد الصين بمناسبة العيد الوطني ٧٤ لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال أنتوني بلينكن في خطابه، إنه في ظل تكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي بين الحانبين في الآونة الأخيرة، تعهد بلينكن بتكثيف التعاون مع الصين لمواجهة " التحديات المشتركة". حسبما ذكرت شبكة "جلوبال تايمز" الصينية.

وأضاف بلينكن، أنه في ظل المساعي الأمريكية الأخيرة إلي الاستمرار في التعاون مع المجتمع الدولي وحل الخلافات العالمية المعقدة، فإن واشنطن ترحب بجمهورية الصين الشعبية لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ والصحة العامة ومكافحة المخدرات والأمن الغذائي، والتعاون في مجالات مثل الاستقرار الاقتصادي.

وأعرب عن أمنياته بالسلام والرخاء والتقدم للشعب والحكومة الصينية.

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