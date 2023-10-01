تلاميذ يحملون الأعلام بطابور الصباح في أول يوم دراسة بالزاوية الحمراء |شاهد

شهدت مدرسة الأميرية البلد الابتدائية التابعة لإدارة الزاوية الحمراء التعليمية بمحافظة القاهرة ، حضور تلاميذ الصفوف الأولى بالأعلام في أول يوم دراسة.

و وقف التلاميذ في طابور الصباح حاملين الأعلام والبلالين مما أضفى شكلاً من أشكال البهجة على أول طابور صباح في المدرسة في العام الدراسي الجديد.

وينتظم اليوم 25 مليون طالب وطالبة في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، فبعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة ، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على بذل الجهود واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توريد نسبة ٩٣% من الكتب للمديريات التعليمية وجار استكمال النسبة المتبقية، مشيرا إلى أنه تم تحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة.

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس