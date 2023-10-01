سكرتير عام حزب الغد: تعدد مرشحي الأحزاب في الانتخابات الرئاسية يعكس المناخ الديمقراطي بمصر

قال إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد إن حالة الزخم السياسى التى تعيشها مصر الآن هى حالة إيجابية فى ظل وجود أكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية بعد حصولهم على تزكية أعضاء مجلس النواب للترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أننا ننتظر حصول باقى المرشحين المحتملين على تزكية من أعضاء مجلس النواب أو توكيلات من المواطنين لخوض المنافسة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار إسماعيل فى بيان صحفى له إلى أن وجود أكثر من مرشح من الأحزاب السياسية فى الإنتخابات الرئاسية القادمة يؤكد مدى النضج السياسى الذى وصلت إليه الأحزاب لكى تعبر عن دورها الحقيقى وهدفها الأساسى وهو أن تكون جزء من المنافسة على تداول السلطة فى مصر.

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن تعدد المرشحين من رؤساء الأحزاب فى الإنتخابات الرئاسية يعكس المناخ الديمقراطي الذى تعيشه مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال فتح المجال العام أمام الأحزاب والقوى السياسية لكى تعبر عن رأيها بكل حرية.

وطالب الأحزاب بأن تقوم بدورها على أكمل وجه فى الشارع المصرى خلال الفترة القادمة وأن تستثمر فترة الإنتخابات الرئاسية القادمة لكى تقترب بشكل أكبر من المواطن المصرى وتستمع إلى مشاكله وهمومه وتحاول أن تكون صوت هذا المواطن أمام كافة مؤسسات الدولة المصرية للعمل على حلها.