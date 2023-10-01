بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمدن الجامعية الأزهرية للمستجدين

أعلن نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد الشربيني، فتح باب التسجيل الإلكتروني اليوم الأحد للالتحاق بالمدن الجامعية بالجامعة وحتى 30 أكتوبر الجاري .



وقال الشربيني - في بيان اليوم - إن رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود، صدق على بدء المرحلة الثانية للتقديم للمدن الجامعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تختص بالطلاب والطالبات الجدد في العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم "بحري - قبلي".



وأوضح أن التقديم متاح خلال تلك الفترة أمام الطلاب والطالبات القدامى والذين تخلفوا ولم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى.



وشدد على ضرورة كتابة البيانات صحيحة وخالية من الأخطاء، لافتا إلى أن أي طالب يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة يسقط حقه في القبول بالمدينة الجامعية، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية إذا ثبت عدم صحة البيانات التي قام الطالب بتسجيلها، موضحا أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/Startpage