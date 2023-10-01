عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالبلالين والورود.. رئيس «بلاط» يشارك التلاميذ فرحتهم ببدء العام الدراسي بالوادي الجديد|شاهد

رئيس المركز يشهد
رئيس المركز يشهد اول يوم لبدء العام الدراسي

شهد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد طابور الصباح في أول يوم لبدء الدراسه بمدرسة عين عيش التابعة لإدارة بلاط التعليمية وفي حضور رئيس القرية المهندسة وفاء حلمي.

كما حضر مدير الإدارة التعليمية محمد عبد الرازق وأيمن حنفي وكيل الادارة ومحمد منصور مدير المتابعة ولفيف من قيادات التعليم بإدارة بلاط فضلا عن تواجد مجلس الامنا حمدي البرنس والحاج عبد الوهاب ذخيرة.

بيطري الوادي الجديد: حملة لتحصين الماعز والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة

وأكد  محمد عبد الرازق  مدير إدارة بلاط التعليمية لـ صدى البلد أن اليوم الأحد، تستقبل 472 مدرسة من مدارس المحافظة حوالي 70 ألف طالب وطالبة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وأوضح أنه تم  المرور على بعض مدارس الادارة في إطار الاستعداد والجاهزية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، تحت رعاية المهندس سيد عبد العزيز وكيل الوزارة والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

received_794191182391006
received_794191182391006
received_850072189747452
received_850072189747452
received_328897726290066
received_328897726290066
received_1350736708863646
received_1350736708863646
received_681448967270752
received_681448967270752
received_1079564880082164
received_1079564880082164
received_1651865978669366
received_1651865978669366
إدارة التعليم الإدارة التعليمية الادارة ادارة التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أول أيام العام الدراسى بالوادي الجديد أيام العام الدراسي الجديد ر رضا حجازي وزير التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

قرار من محمود علاء بعد التلفظ بعبارات خارجة واستبعاده من تدريبات الزمالك

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 1-10-2023

موضوعات متعلقة

تكريم 47 طالبا من جامعة الوادي الجديد في احتفالية أوائل الخريجين

ترشيحاتنا

سقوط الشورت ولايك إمام عاشور وخناقة زيزو.. أبرز مشاهد مواجهة الزمالك وأرتا سولار

لميس سلامة: مؤتمر حكاية وطن يعتمد على «المصارحة والمكاشفة» |فيديو

10 صور ترصد حصة عملي لتعليم الطلاب "لغة الإشارة" بإحدى المدارس بالقاهرة

اشتري الشبكة بسرعة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1-10- 2023

قناة السويس الجديدة وإنقاذ المصريين من حالة الإحباط.. إنجاز وإعجاز والأرقام تتحدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. شاهد إطلالة غادة عبد الرازق بأسبوع الموضة في باريس

جامب سوت لامع وضيق|شاهد درة بإطلالة مثيرة للجدل لنجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

لا تتجاهليها.. تعليمات لا تنسي إخبارها لطفلك من أول يوم مدرسة

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ