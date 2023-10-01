بالبلالين والورود.. رئيس «بلاط» يشارك التلاميذ فرحتهم ببدء العام الدراسي بالوادي الجديد|شاهد

شهد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد طابور الصباح في أول يوم لبدء الدراسه بمدرسة عين عيش التابعة لإدارة بلاط التعليمية وفي حضور رئيس القرية المهندسة وفاء حلمي.

كما حضر مدير الإدارة التعليمية محمد عبد الرازق وأيمن حنفي وكيل الادارة ومحمد منصور مدير المتابعة ولفيف من قيادات التعليم بإدارة بلاط فضلا عن تواجد مجلس الامنا حمدي البرنس والحاج عبد الوهاب ذخيرة.

وأكد محمد عبد الرازق مدير إدارة بلاط التعليمية لـ صدى البلد أن اليوم الأحد، تستقبل 472 مدرسة من مدارس المحافظة حوالي 70 ألف طالب وطالبة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وأوضح أنه تم المرور على بعض مدارس الادارة في إطار الاستعداد والجاهزية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، تحت رعاية المهندس سيد عبد العزيز وكيل الوزارة والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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