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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الوادي الجديد: حملة لتحصين الماعز والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة

حملات بيطريه
حملات بيطريه

أكد الدكتور عصام الكومى، مديرعام مديرية الطب البيطري في محافظة الوادي الجديد، أنه تم الاستعداد لإنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في الأول من أكتوبر، وذلك لضمان حماية الماعز والأغنام من هذا المرض في قرى ومدن المحافظة، بالإضافة الى الحفاظ على الثورة الحيوانية لدى المربين من المرض الذى ينتشر في الأغنام والماعز.

وقال إنه تم وضع جدول لأعمال التحصين من جانب الفرق البيطرية بكل إدارة بيطرية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، مؤكدا ان فرق التحصين البيطري سوف تجوب القرى والمدن لضمان تحصين الأغنام والماعز والوصول للعدد المستهدف.

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وأوضح أن الأمصال متوفرة للتحصين من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمديرية تكثف دائما من حملات تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض حفاظا مشروعات المربين وحماية الثروة الحيوانية التي ينعكس أثرها الإيجابي على صحة الإنسان، وحملة التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة يتم بشكل سنوي ودوري لضمان القضاء نهائياعلى هذا المرض الذي يصيب الأغنام والماعز.

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