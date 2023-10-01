أقلام ملونة.. هدية من المعلمين للطلاب في أول يوم دراسة بالبحيرة|صور

حرص معلمي مدرسة معاذ بن جبل الرسمية بمحافظة البحيرة، على توزيع هدايا على الطلاب في الفصول في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .
وتمثلت الهدايا التي تم توزيعها على مدرسة معاذ بن جبل الرسمية بمحافظة البحيرة ، في أقلام ملونة مزينة بأشكال مبهجة .
وشعر الطلاب بسعادة غامرة بعد أن حصلوا على هذه الهدايا المفاجئة في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد.
وانتظم اليوم الطلاب والطالبات في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، فبعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة ، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد.
وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد .
حيث تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة في المدرسة ، وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية حضور الطلاب والمعلمين والالتزام بتعليمات انضباط العملية التعليمية في المدارس.
كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل أى عقبات أمام الطلاب.