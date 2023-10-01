أقلام ملونة.. هدية من المعلمين للطلاب في أول يوم دراسة بالبحيرة|صور

حرص معلمي مدرسة معاذ بن جبل الرسمية بمحافظة البحيرة، على توزيع هدايا على الطلاب في الفصول في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وتمثلت الهدايا التي تم توزيعها على مدرسة معاذ بن جبل الرسمية بمحافظة البحيرة ، في أقلام ملونة مزينة بأشكال مبهجة .

وشعر الطلاب بسعادة غامرة بعد أن حصلوا على هذه الهدايا المفاجئة في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد.

وانتظم اليوم الطلاب والطالبات في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، فبعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة ، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد .

حيث تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة في المدرسة ، وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية حضور الطلاب والمعلمين والالتزام بتعليمات انضباط العملية التعليمية في المدارس.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل أى عقبات أمام الطلاب.

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس