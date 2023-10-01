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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آسفون.. أنشيلوتي: لاعب ريال مدريد يشعر بالألم والحزن لهذا السبب

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على طرد لاعبه ناتشو خلال مواجهة جيرونا، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

وحصل ناتشو على بطاقة حمراء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي جيرونا.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي: "ناتشو لاعب ملتزم للغاية، وكان من الممكن تجنب هذا التدخل، نحن آسفون وقد اعتذر".

وأضاف: "أتمنى ألا يكون الأمر خطراً بالنسبة للاعب جيرونا، لقد افتقر إلى الوضوح في اللحظة الأخيرة من المباراة لأننا كنا فائزين بنتيجة 0-3".

واختتم: "ناتشو يتفهم الأمر جيداً ويشعر بالألم والحزن الشديدين".

وفاز ريال مدريد على جيرونا بثلاثية نظيفة، ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.

أنشيلوتي ريال مدريد ناتشو الدوري الإسباني جيرونا

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