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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي 2023 / 2024، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الدولة والجامعة للطالب فى المدن الجامعية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المدن الجامعية التى تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة، استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المغتربين والوافدين المقبولين في العام الجامعى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن الطالبات.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب، وإنما هى بمثابة الأسرة البديلة فى تقديم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.

وأوضح حرص الجامعة على توفير جميع احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة تهتم بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد.

وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت لاسلكي بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات ومدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الطالبات بالرعاية، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف للترفيه عن الطلاب في أوقات فراغهم.

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